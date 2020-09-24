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İstanbul’da deprem paniği! Deprem anını A Haber'e anlattı

İstanbul’da deprem paniği! Deprem anını A Haber'e anlattı
24.09.2020 17:42

Marmara Ereğlisi açıklarında 4,2’lik bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar deprem paniğiyle kendilerini sokaklara attı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, detayları canlı yayında aktardı.


Marmara Ereğlisi açıklarında 4,2'lik bir deprem meydana geldi.

Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar deprem paniğiyle kendilerini sokaklara attı.

A Haber muhabiri Mehmet Karataş, detayları canlı yayında aktardı.

Bir vatandaş "Hafif hissettim. Yüksek bir araç geçiyordu, acaba ondan mı dedim ama millet dışarı çıkınca anladım deprem olduğunu" ifadelerini kullandı.

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