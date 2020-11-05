İstanbul'da deprem! 3,7 büyüklüğünde

İstanbul sabah saatlerinde depremle sallandı. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi'ne göre 3,5 büyüklüğünde. Deprem, İstanbul'un sahile yakın noktalarından hissedilirken Twitter'daki kullanıcılar da depremi hissettiklerini yazdı. Kandilli Rasathanesi, 3,5 büyüklüğündeki depremi daha sonra 3,7 olarak revize etti. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3,5 olarak açıkladı.

Türkiye'de meydana gelen her büyük depremden sonra İstanbul'da yaşayanlar kenti bekleyen büyük depremin tedirginliğini bir kez daha yaşıyor. Geçtiğimiz hafta İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular bu sabah bir kez daha korkuyu yaşadı.

MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 08.46'da yerin 5 km altında meydana geldi. Kandilli Rasathanesi daha sonra 3,5 olan depremin büyüklüğünü 3,7 olarak revize etti. AFAD tarafından yapılan açıklamada ise Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin büyüklüğü 3,5.

İZMİR'DEKİ DEPREMDE 114 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde yaralanan 999 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 114 kişinin hayatını kaybettiği depremde yaralanan 1035 kişiden 999'unun taburcu edildiği, 36'sının tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 30 Ekim'deki depremin ardından 46'sının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1944 artçı sarsıntı kaydedildiğine yer verilirken, İzmir'deki arama ve kurtarma çalışmalarının tamamlandığı, enkaz kaldırma çalışmalarının ise titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.