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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında
09.03.2021 09:26
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmaların ardından 13 ilçede 18 adrese, özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.


İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 13 ilçede 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütü saflarında bulunan ve faaliyetlerine devam eden şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmaların ardından 13 ilçede 18 adrese, özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 zanlı gözaltına alınırken, adreslerde aramalar yapıldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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