PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023, 11:29 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2023, 12:02

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları değerlendirilen kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından, İstanbul'da 4 ilçede 5 farklı adrese dün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

SIRADAKİ VİDEO
Sokak röportajında 'uyuşturucu satıyorum, hap satıyorum, yayınlayabilirsiniz' dedi! Gözaltına alındı
04.08.2023Cuma
Hız yapan sürücüye tokat! Sokak bir anda karıştı
04.08.2023Cuma
Cehenneme paket! MİT'ten terör örgütüne bir darbe daha! PKK'nın genel kurye sorumlusu Yılmaz Bayram etkisiz hale getirildi
04.08.2023Cuma
Yandaş İsmail Saymaz bile isyan etti! ''CHP, Hatay ve Eskişehir'de kaybedecek''
04.08.2023Cuma
Yalova'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı | Video
04.08.2023Cuma
Bunlar da Var
YAŞ KARARLARI SON DAKİKA: İşte TSK’nın yeni komuta kademesi! 05:17
TSK'nın yeni komuta kademesi açıklandı
04.08.2023Cuma
SON DAKİKA HABER: Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı! 01:41
Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı!
04.08.2023Cuma
Başkan Erdoğan liderliğindeki YAŞ bugün toplanıyor! Genelkurmay Başkanı değişecek mi? 4 aday var 01:07
YAŞ bugün toplanıyor!
04.08.2023Cuma
Tunceli’de taburun yatakhanesinde yangın! 02:07
Taburun yatakhanesinde yangın!
04.08.2023Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA