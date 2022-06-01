Haberler Haber Videoları İstanbul'da çökertilen suç çetesinin suç detayları kan dondurdu: Ceninleri hayvan leşi diye gömdüler! Zorla erotik dans ve fuhuş...

İstanbul'da çökertilen suç çetesinin suç detayları kan dondurdu: Ceninleri hayvan leşi diye gömdüler! Zorla erotik dans ve fuhuş...

İstanbul'da çökertilen suç çetesinin suç detayları kan dondurdu: Ceninleri hayvan leşi diye gömdüler! Zorla erotik dans ve fuhuş...
01.06.2022 16:59

OTOMATİK OYNAT

Haber 09:15
Başkan Erdoğan davet etti!...
Haber 04:41
Koku üzerine girilen ev şoke...
Haber 05:09
Aracını satarken şoke oldu!...
Haber 00:55
Siirt'ten acı haber!
Haber 05:32
Sultanbeyli'de taciz iddiası...
Haber 00:21
Kütahya'da 4.2 şiddetinde...
Haber 03:00
Ordu'da zincirleme kaza! 2’si...
Haber 01:36
TİP'lere bak! Köprüde...
Haber 03:07
"TSK her türlü göreve hazır"
Haber 01:33
Kocaeli'de helikopter düştü...
Haber 06:05
Esenyurt'ta taciz iddiası...
Haber 01:30
Uşak'ta yürek yakan olay

İstanbul'da uyuşturucu satan ve kadınlara zorla fuhuş yaptıran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çete üyelerinin zorla fuhuş yaptırdıkları kadınları sosyal medya üzerinden erotik danslarla müşteri bulmaya zorladığı hamile kalan kadınlara zorla kürtaj yaptırdıkları ve ceninleri mezarlıklara “Hayvan Leşi” diyerek gömdükleri öğrenildi. Mezarlığa cenin gömen çete üyelerinden birisinin içerisinde cenin olduğu iddia edilen poşetle yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı. İşte detaylar...

Haber Videoları
SON DAKİKA