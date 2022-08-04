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İstanbul'da çiftlik evini zehir merkezine çevirmişler! Üç milyon uyuşturucu hap hedeflemişler

İstanbul'da çiftlik evini zehir merkezine çevirmişler! Üç milyon uyuşturucu hap hedeflemişler
04.08.2022 16:31

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İstanbul Narkotik Masası Polisleri'nin Silivri'de "Uyuşturucu Hap İmalat Merkezi" olarak kullanılan lüks Çiftlik Evi'ne düzenlediği operasyonda gözaltına alınan "Doktor" kod adlı Bulgaristan vatandaşı Boris I.'nın "Captagon" imalatını bir kimyagere tarif ederken suçüstü yakalandığı ortaya çıktı. Çökertilen 10 kişilik çetenin üyelerinin operasyonda ele geçirilen 30 kilo 158 gram kimyasal maddeyle üç milyon adet "Captagon" isimli uyuşturucu hap imal etmeyi ve imal edecekleri hapları yurt dışına göndermeyi planladıkları ortaya çıktı.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Silivri'de bulunan ve uyuşturucu madde satıcıları tarafından "Uyuşturucu Hap İmalat Merkezi" olarak kullanılan lüks bir Çiftlik Evi'ne operasyon yaptı.

2'si Bulgaristan uyruklu olmak üzere 10 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Uluslararası uyuşturucu çetesi çökertildi. Silivri Ali Paşa Mahallesi'ndeki Çiftlik Evi'nde 30 kilo 158 gram katı ve sıvı halde olmak üzere kimyasal uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Operasyonla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Adresin "Captagon" isimli uyuşturucu hapın imalathanesi olarak kullanılan giriş katında ele geçirilen ve uyuşturucu hapların imal edildiği malzemelere el konuldu.

KOD ADI: DOKTOR
Operasyonda "Doktor" kod adlı Bulgaristan uyruklu Boris I. da gözaltına alındı. Çetenin üyesi Boris I.'nın; operasyonda gözaltına alınan Türk kimyager A.T.'ye "Captagon" isimli uyuşturucu hapların imalatının tarifini yaparken suçüstü yakalandığı belirtildi.

Çökertilen çetenin üyelerinin; ele geçirilen kimyasal maddelerle üç milyon "Captagon" isimli uyuşturucu hap imal ederek söz konusu hapları yurt dışına göndermeyi planladıkları da ortaya çıktı.

Boris I. ve kimyager A.T.'nin de aralarında olduğu altı çete üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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