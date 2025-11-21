İstanbul’da çete operasyonu: 145 gözaltı

Bir ayda 145 şüpheli yakalandı

İstanbul ve yurt genelinde gündeme gelen eylemlere karıştığı belirlenen sokak çetelerine yönelik geniş kapsamlı operasyonlar düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesindeki soruşturma doğrultusunda harekete geçen Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir ayın bilançosunu paylaştı. Operasyonlarda toplam 145 şüpheli gözaltına alındı.

Motosikletli çetelerin 59 eylemi çözüldü

"İşyeri kurşunlama, yağma, yaralama ve tehdit" gibi suçları işleyen motosikletli çetelere karşı Avcılar'dan Ümraniye'ye birçok ilçede eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda 59 eylem aydınlatıldı.

Yüzlerce silah ve mühimmat ele geçirildi

Baskınlarda 123 tabanca, 187 kurusıkı, 6 uzun namlulu silah, 7 otomatik tabanca, 1 av tüfeği, 567 mermi, 911 silah mekanizması, 680 silah namlusu ve 1 el bombası ele geçirildi. Operasyon kapsamında elde edilen silahlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

Tutuklamalar ve adli süreç

Gözaltına alınan şüphelilerden 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Toplam 81 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.