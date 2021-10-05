İstanbul'da "Boji" tartışması: Hayvanseverlerin hedefinde olan İmamoğlu'nun PR çalışması da tepkilerin odağında!

CHP'li İBB yönetimi, Adalar'daki atların ardından bir de sokak hayvanlarının içler acısı haliyle gündeme gelmeye başlamış, İmamoğlu ise çareyi PR çalışması yaparak hayvanseverlerin gönlünü almakta bulmuştu. Bu kapsamda Boji isimli bir köpeğe çip takılıp toplu taşıma araçlarına salındı, CHP yandaşı medya ve fenomenler bunu büyük bir hizmet gibi parlatarak yere göğe sığdıramadı. İBB'nin Boji hamlesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Vatandaşlar, sosyal medyada köpeğin başıboş gezerek kendilerini rahatsız ettiği, çantalarını dişlediği görüntüleri paylaşarak İBB'ye tepki gösterdi. İşte haberin detayları ve sosyal medyada yer alan bazı tepkiler...

Geçtiğimiz günlerde bir hayvanseverin paylaştığı fotoğraflarda kısırlaştırma işlemi tamamlanmayan bir köpeğin iç organları açık bir halde sokağa bırakıldığı görülmüştü. Paylaşılan fotoğrafların ardından İmamoğlu'na tepki yağmıştı.









HAYVANSEVERLERİ AYAĞA KALDIRAN İDDİALAR

İddiaya göre bir sokak köpeği kısırlaştırma işlemi yapılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince alındı. Ancak zavallı köpek, kısırlaştırma tedavisi bitmeden, vücudundaki yarıkla birlikte tekrar sokağa atıldı. İç organları dışarıya sarkmış halde bulunan köpeğin içler acısı halini gören vatandaşlar, duruma el attı.









Kanlar içerisinde yaşam savaşı veren zavallı köpek vatandaşlarca veteriner ekiplerine teslim edildi. İçler acısı haldeki köpeğin kan donduran görüntleri hayvansever bir sosyal kullanıcı tarafından günyüzüne çıkarıldı.







İMAMOĞLU ÇAREYİ BOJİ ÜZERİNDEN REKLAM YAPMADA BULDU

Özellikle hayvanseverlerin tepkilerinin odağında olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, paçayı kurtarmak için PR çalışmasına girdi. Toplu ulaşım araçlarıyla İstanbul'u turlayan ve sosyal medyada gündem olan Boji'ye mikroçip takıldı.









İBB medyası ve trolleri İBB'nin bu hamlesini yere göğe sığdıramadı, İmamoğlu'nu parlattıkça parlattı.











TARTIŞMALAR BAŞLADI

İBB'nin Boji hamlesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Vatandaşlar, sosyal medyada köpeğin toplu taşımada başıboş gezerek kendilerini rahatsız ettiği, çantalarını dişlediği görüntüleri paylaşarak İBB'ye tepki gösterdi.







Sosyal medyada yer alan bazı tepkiler şöyle:



İnsanlar toplu taşıma aracında sahipsiz bir köpeğin çantalarını dişlemesine mecbur mu?



Muhtemelen çantadan bir yiyecek kokusu almış. O kişi çantasını sert bir şekilde almaya çalışsa belki ısıracak bile! Kaldı ki ne zaman, neye tetikleneceği belirsiz, yanında kendisinden sorumlu kimse olmayan başıboş bir köpeği toplu ulaşım aracına almak delilik!



O kadar saçma bi durum ki şu. Başıboş bi köpek toplu taşıma araçlarını bölgesi bellemiş akşama kadar içinde. Salyasıyla kılıyla her yere bastığı ayaklarıyla koltukların üstünde. Birileri de bunu pr için kullanıyorlar ve millet de bayılıyor. Ne günlere kaldık.

İnsanların fobileri olabilir, kimse bindiği metroda köpekle seyahat etmek zorunda değil. Dikkat çekeceğiz diye saçmalamaya başladılar.