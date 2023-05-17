Haberler Haber Videoları İstanbul'da barış boyun suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı

İstanbul'da barış boyun suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı

İstanbul'da barış boyun suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı
17.05.2023 12:00

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:07
Tokat Erbaa'da trafik kazası!...
Haber 04:21
Anne kızın buluşması Müge Anlı...
Haber 03:36
YSK'dan sosyal medyadaki...
Haber 26:53
Destici'den A Haber'de önemli...
Haber 03:05
Batı medyasında U dönüşü!...
Haber 02:20
CHP hata verdi
Haber 03:22
"Oyum Erdoğan'a" dedi hedef...
Haber 42:33
Sözcü Kalın: Sinan Bey'in...
Haber 03:03
Seçimde ikinci tur süreci...
Haber 00:41
KOCAELİ Milletvekili seçim...
Haber 00:16
SAKARYA Milletvekili seçim...
Haber 00:18
BURSA 2 Bölge Milletvekili...

İstanbul'da, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve İtalya'da yakalanan Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütü üyelerinin, Eyüpsultan'da iki farklı araca kalaşnikof marka uzun namlulu silah taşınması, Küçükçekmece'de ve Bağcılar'da yaşanan silahlı saldırılarda 7 kişinin yaralanması olaylarına karıştığını tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından zanlıların kimliklerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı. Belirlenen adres ve araçlarda yapılan aramalarda, kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız tabanca, 3 çelik yelek ve çalıntı araç ele geçirildi.

Haber Videoları
SON DAKİKA