Haberler Haber Videoları İstanbul'da akıllara durgunluk veren hırsızlık! Alçılı kolunu bakın ne için kullandı

İstanbul'da akıllara durgunluk veren hırsızlık! Alçılı kolunu bakın ne için kullandı

İstanbul'da akıllara durgunluk veren hırsızlık! Alçılı kolunu bakın ne için kullandı
02.08.2021 15:42
Ana Sayfa 02:37
Azra Gülendam Haytaoğlu...
Ana Sayfa 00:38
UEFA Avrupa Ligi kura...
Ana Sayfa 00:35
Kahraman ormancının son...
Ana Sayfa 01:18
Türkiye genelinde elektrik...
Ana Sayfa 43:07
Türkiye'deki orman...
Ana Sayfa 02:14
Konya'daki katliamla ilgili...
Ana Sayfa 04:35
Filenin Sultanları tarih...
Ana Sayfa 00:29
“Ateşi yükseldi!” Altın alanın...
Ana Sayfa 02:26
Kayıp Azra Gülendam...
Ana Sayfa 01:30
4 il için sağanak yağış...
Ana Sayfa 02:05
Vefat sayısı yükseldi!
Ana Sayfa 05:39
Van'daki selde öldü sanılan...

İstanbul Küçükçekmece'de akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Kolunda alçı bulunan bir şahıs, yol kenarında park halindeki aracın camını alçıyla kırarak içerisinde bulunan 1 milyon TL'lik çek ve diz üstü bilgisayarı çaldı.


Küçükçekmece'de park halinde bir otomobilin camını kolundaki alçıyla kırarak 1 milyon liralık çek ve diz üstü bilgisayarın bulunduğu çantayı çalan şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, geçtiğimiz cumartesi günü saat 11.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde park halindeki otomobilin sağ arka kapı camını kırarak diz üstü bilgisayar ve 1 milyon lira olarak düzenlenmiş çekin bulunduğu çantanın çalındığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren 2 şüpheliden S.Y. (27)'yi dün Halkalı Merkez Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Kolu alçılı S.Y'nin gözaltına alındığı sırada yapılan aramalarda araçtan çalındığı belirlenen eşyalar ele geçirildi. Hırsızlık şüphelisi diğer kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

HIRSIZ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Bu arada güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kolu alçılı S.Y.'nin, başka bir şüpheliyle birlikte bir süre otomobil çevresinde gözlem yaptığı, daha sonra aracın camını kırıp eşyaları çalarak uzaklaştığı görülüyor.

Gözaltına alınan S.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, görüntülerdeki diğer şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Videoları