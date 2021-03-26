İstanbul'da 8 ilçede PKK-KCK operasyonu!

Son dakika haberine göre İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK-KCK’ya yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin soruşturma kapsamında operasyonlarının devam ettiği öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü PKK adına faaliyete bulundukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 8 ilçede 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.