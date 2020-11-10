İstanbul'da 65 yaş ve üstüne sokak kısıtlaması! Hangi saatlerde geçerli olacak? Kimler muaf tutulacak?

Son dakika haberi... Ankara'nın ardından İstanbul'da da 65 yaş ve üstüne sokak kısıtlaması getirildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 65 yaş ve üstü vatandaşların 10.00-­16.00 saatleri dışında sokağa çıkmasına kısıtlama getirildiği duyuruldu.

Son dakika haberi... Ankara'nın ardından İstanbul'da da 65 yaş ve üstüne sokak kısıtlaması getirildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 65 yaş ve üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmasına kısıtlama getirildiği duyuruldu.