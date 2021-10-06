İstanbul'da 5 milyon 733 bin liralık Bitcoin'li dolandırıcılık! İranlı iş kadınının paralarını alıp yurt dışına kaçtı

İstanbul'da tam tamına 5 milyon 733 bin liralık dolandırıcılık olayı yaşandı. Olayın mağduru ise 36 yaşındaki İranlı iş kadını Mahnoush J.M. oldu. Dolandırıcılık olayı şu şekilde gerçekleşti. Fatih'te Farzad K. M. (36) isimli kişi, İran uyruklu iş kadını Mahnoush J.M. (36)'nin 5 milyon 733 bin lirasını dolara çevirmek vaadiyle kandırıp paranın bir kısmını nakit bir kısmını da Bitcoin hesabına aktararak yurt dışına kaçtı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin paraları alma anları kameralara yansıdı.