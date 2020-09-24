İstanbul'da 4,2'lik deprem sonrası vatandaşlarca kısa süreli panik yaşandı! İşte ilk görüntüler...

24.09.2020 16:51

Son dakika haberine göre İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, "Marmara Denizi'nde saat 16.38'de merkez üssü Marmaraereğlisi'nin 18 kilometre açığı olan 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi." açıklaması yaptı. İstanbul'da hissedilen deprem esnasında vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İşte ilk görüntüler...

Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi yakınlarında saat 16.38'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'dan şiddetli hissedildi!

16.47: AFAD'dan ilk açıklama geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak belirledi.





16.38: Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) İstanbul'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. EMSC depremin merkez üssünin Marmara Denizi olduğunu duyurdu.