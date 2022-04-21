RAMAZAN İMSAKİYE
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İstanbul'da 185 noktada asayiş uygulaması gerçekleştirildi: Aranan 617 şüpheli yakalandı

İstanbul'da 185 noktada asayiş uygulaması gerçekleştirildi: Aranan 617 şüpheli yakalandı
21.04.2022 09:24

OTOMATİK OYNAT

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İstanbul'un 185 noktasında binlerce emniyet personeli ile birlikte "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde, 157 bin 107 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 617 zanlı ile yoklama kaçağı 378 kişi yakalandı.

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İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 617 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün kent genelinde 185 noktada 1887 personel, bir polis helikopteri ve iki Deniz Limanı Şube botunun katılımıyla 21.30-23.00 saatlerinde sabit yol uygulaması şeklinde "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 157 bin 107 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 617 zanlı ile yoklama kaçağı 378 kişi yakalandı.

Aramalarda, 50 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 8 kurusıkı tabanca ve 248 fişek, 4 kilo 620 gram uyuşturucu madde, 49 uyuşturucu hap, 2 bin 260 adet uyuşturucu yapımında kullanılan madde, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 310 dolar, 180 euro ve 11 bin 430 lira ele geçirildi.

Uygulamada, 29 umuma açık yer denetlenirken, 4 kişiye idari işlem yapıldı.

Uygulama kapsamında 23 bin 648 araç ve 928 motosiklet kontrol edildi, 1676 araç ve motosiklet ile 33 sürücüye işlem yapıldı, 10 araç trafikten men edilerek toplam 120 bin 342 lira trafik cezası uygulandı.

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