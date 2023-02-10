"İstanbul'a yaz mı geldi? Televizyonlar görülebilecek şeyleri gösteriyor" Yağmur Atacan'ın anlattıkları tüyleri diken diken etti Pınar Altuğ ise...

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle, merkezde yıkılan binalarda başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Kahramanmaraş depremi sonrası spor ve magazin dünyasının pek çok ismi kolları sıvadı.O isimlerden biri de Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan oldu.Depremzedelere yardım taşıyan Yağmur Atacan deprem bölgesinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor.Off-road araçlarıyla AFAD'la koordineli olarak yardıma koşan Yağmur Atacan ve bulunduğu ekip, ulaşılamayan köylere lojistik destek sağlıyor.

AFAD ile koordineli olarak ulaşılması güç köyleri dolaşarak yardım ulaştıran Atacan gördüklerine dair çok soru gelince yürek dağlayan sözler söyledi.

Eski oyuncu "Arkadaşlar inanın televizyonlar size görülebilecek şeyleri gösteriyorlar. Burada görülecek bir şey yok arkadaşlar. İnanılmaz" dedi.Karacurun köyünden vatandaşlarla paylaşım yapan Atacan ve yanındakilerin bir sonraki durağı ise Samandağ oldu.Samandağ'a giden Yağmur Atacan'ın bir de sitemi vardı ve şu ifadeleri kullandı:"Biz buraya geldikten sonra İstanbul'a yaz mı geldi? Kadın bot yazan kutunun içinden topuklu ayakkabı çıkıyor."Öte yandan Yağmur Atacan'ın eşi Pınar Altuğ da destek paylaşımlarına devam ediyor. Eşi Samandağ'a gittikten sonra bir paylaşım yapan Altuğ, o civarda gidilmemiş köylerle ilgili bilgi istedi.Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye yardım gittiğini belirten ünlü isim, köylere tırların ulaşamadığını ve off-road araçlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Altuğ, deprem bölgesinde çok sayıda bebek olduğunu da vurguladı.Eşinin paylaşımını alıntılayan Pınar Altuğ ise "Lütfen AFAD'la koordineli çalışın, yarım edeyim derken işleri zorlaştırmayın" demişti.

Yağmur Atacan ise Instagram'ının hikaye bölümünden izin belgesini paylaşmıştı.