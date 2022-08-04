Haberler Haber Videoları İstanbul Zeytinburnu'nda yangın! Balıklı Rum Hastanesi yanıyor! Yangın anı ve yaralıların taşınma anı kamerada!

İstanbul Zeytinburnu'nda yangın! Balıklı Rum Hastanesi yanıyor! Yangın anı ve yaralıların taşınma anı kamerada!

İstanbul Zeytinburnu'nda yangın! Balıklı Rum Hastanesi yanıyor! Yangın anı ve yaralıların taşınma anı kamerada!
04.08.2022 13:34

OTOMATİK OYNAT

Haber 17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve...
Haber 00:30
Aliyev yumruğu gösterdi:...
Haber 01:13
Ekrem İmamoğlu'nun Melen...
Haber 03:03
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu:...
Haber 00:55
Cemevi provokasyonunda kirli...
Haber 03:02
İlk gemi bugün İstanbul...
Haber 06:37
İşte Kosova'daki son durum!
Haber 04:03
Su akmayan ilçede CHP'li...
Haber 02:15
5 gündür suyu akmayan halk...
Haber 00:16
Manisa'da 9 yaşındaki çocuğa...
Haber 02:09
Provokatörün bağlantıları kim?
Haber 01:54
Ukrayna'da şüpheli ölüm! Tahıl...

Son dakika haberine göre İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Haber Videoları
SON DAKİKA