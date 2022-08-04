İstanbul Zeytinburnu'nda yangın! Balıklı Rum Hastanesi yanıyor! Yangın anı ve yaralıların taşınma anı kamerada!

Son dakika haberine göre İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Son dakika haberine göre İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Balıklı Rum Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Hastanedekiler tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.