İstanbul ve Ankara okul servisi ücretlerine yüzde 15 zam geldi! En kısa mesafe 412 lira oldu

6 Eylül’de çalacak ders zili için hazırlıklar hızlandı. Öğrencilere okul yolu İstanbul ve Ankara’da yüzde 15 zamlı olacak. İstanbul’da aylık servis ücreti 312, hostesli olarak 421 liradan başlayacak...

Yeni eğitim-öğretim yılı için 2 hafta kaldı. Tüm kademelerde yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başlayacak. Öğrencilere okul yolu ise zamlı olacak. İstanbul ve Ankara'da servise yüzde 15 zam yapılırken, İzmir'de de aynı oranda artış gündemde.

EN UZUN MESAFE 748 TL

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, kentte geçen yılki fiyatlara yüzde 15 zam yapıldığını söyledi. Yüz yüze eğitim kapsamında en kısa mesafe ücretinin 312 lira (0-1 kilometre arası) olduğunu belirten Öztürk, "En uzun mesafe, çok öğrenci olmasa da 23-25 kilometre arasında 748 lira. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul öğrencilerine artı olarak yüzde 35 hostes bedeli yansıyacak. Böylece en ucuz okul servisi hostes ücretiyle toplam 421 lira olacak" dedi.





ANKARA'DA YÜZDE 15 ARTIŞ

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tunçay Elmadağlı da fiyatlarda yüzde 15 artış yaptıklarını söylerken; İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı ise yüzde 14-15 fiyat güncellemesi olacağını kaydetti.

HAFTANIN 5 GÜNÜ TAM ZAMANLI EĞİTİM

Yüz yüze eğitimin detayları netleşti:





NORMALE DÖNÜŞ

Sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarda tam zamanlı yüz yüze eğitim yapılacak.



UZAKTAN EĞİTİM DE SÜRECEK

Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayanlar için EBA aracılığıyla eğitime devam edilecek.





DERS SAATİ AZALMAYACAK

Okullarda eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecek.





KURSLAR NASIL OLACAK?

Destekleme ve Yetiştirme Kursları merkezi sınavlara hazırlanan 8 ve 12'nci sınıflarda verilecek.



KANTİNLER AÇILACAK

Okullarla birlikte kantinler, yemekhaneler, pansiyonlar da açılacak.



MİNİKLER ERKEN BAŞLAYACAK

1-3 Eylül'de okul öncesi ve birinci sınıf uyum eğitimleri yapılacak.



ÖĞRETMENE SEMİNER

1-3 Eylül'de öğretmenlere seminerler verilecek.