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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Tarihi Vaniköy Camisi'nin restorasyonunu Kalyon Vakfı yapacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Tarihi Vaniköy Camisi'nin restorasyonunu Kalyon Vakfı yapacak
17.11.2020 18:54
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İstanbul Üsküdar'da bulunan 355 yıllık Vaniköy Camii'nde yangın çıkmış, cami kısa süre içerisinde yanarak büyük hasar görmüştü. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vaniköy Camii restorasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya, Kalyon Vakfı'nın restorasyon için harekete geçtiğini belirterek Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'ya teşekkür etti.


İstanbul Üsküdar'da bulunan 355 yıllık Vaniköy Camii'nde yangın çıkmış, cami kısa süre içerisinde yanarak büyük hasar görmüştü. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vaniköy Camii restorasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya, Kalyon Vakfı'nın restorasyon için harekete geçtiğini belirterek Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'ya teşekkür etti.
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