İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı: 12 bin 500 ücretsiz sefer yapılacak!

30.04.2020 14:25

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsle canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına bir destek de taksicilerden geldi. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde CHP’li İBB yönetiminin toplu taşıma araçları seferlerini azaltması nedeniyle sıkıntı çeken sağlık çalışanları rahatlayacak. Müjdeyi veren İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Sağlık çalışanlarımıza taksicilerden büyük destek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 Taksi ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, @BiTaksi ve @MasterCard_TR ise 12.500 sefer sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak” dedi.

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 12 bin 500 taksi seferi ile sağlık çalışanlarını ücretsiz taşınacağını duyurdu.

Vali Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

Sağlık çalışanlarımıza taksicilerden büyük destek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 Taksi ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, @BiTaksi ve @MasterCard_TR ise 12.500 sefer sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak.