İstanbul Valiliğinden yüksek sıcaklık uyarısı! El nino ne zaman Türkiye'ye gelecek, hangi illerde görülecek? Rekor artışlar kapıda

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkmasının beklendiğini belirterek, sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yarından itibaren bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine girmesinin öngörüldüğü belirtildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında kritik uyarılarda bulundu. Peki, El Nino nedir? El Nino'nun Türkiye'ye etkisi nelerdir? El nino; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Erzurum, Şanlıurfa'da etkisini nasıl gösterecek? El Nino tehlikesi hangi illerde görülecek? El nino ne zaman Türkiye'de etkili olacak? Konuyla ilgili işte detaylar...