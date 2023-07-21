İstanbul Valiliği sokak köpekleri için kararını verdi!

Gruplar halinde dolaşıp bir anda saldıran başıboş köpekler, yurdun dört bir yanında can yakıyor. Başoboş dolaşan köpekler nedeniyle halk sağlığı da ciddi bir tehdit altında.

Aileler çocuklarının rahatça sokağa göndermiyor. Köpek saldırıları yüzünden son 6 ayda 7'si çocuk 18 kişi hayatını kaybetti.

Ancak belediyeler konuyla ilgili üzerlerine düşen görevleri yerine getirmiyor. Bu nedenle hükümet, büyük şehirlerde kangren haline gelen sokak köpekleri meselesine neşter vurmaya hazırlanıyor.

AK Parti, artan şikayet üzerine tedbirleri gündemine aldı. Meclis açılır açılmaz meseleye el atılacak.

İSTANBUL VALİLİĞİ HAREKETE GEÇTİ



İstanbul Valisi Davut Gül, köpek bakımevi olmayan belediyelerin ivedilikle gerekli işlemleri başlatarak bakımevlerini aktif hale getirmeleri, bakımevi olan Belediyelerin de eksikleri tamamlayarak sokak köpeklerini toplamaları yönünde talimat verdi.

Belediyelerin uyarıldığı yazılı bildiride, sokak hayvanlarına yönelik rehabilitasyon işlemlerinin yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları arasında olduğu hatırlatıldı.

Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği'nin hatırlatıldığı talimatta, "Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır" ifadelerine yer verildi.

BAŞKAN ERDOĞAN SORUNU ELE ALMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yaptığı açıklamada yeni barınakların sorunsuz olması gerektiğini vurgulayarak, "Sorundan ve çözümden belediye başkanları bizzat sorumludur" demişti.

Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi hayvanlarla ilgili barınak yapmıyor diyen Erdoğan, 81 il ve ilçelerde en az bir barınak yapılması konusunda talimat vermişti.