İstanbul Üsküdar'da 9 katlı apartmanda doğalgaz patlaması!

İstanbul Üsküdar'da bir dairede patlama meydana geldi.

PATLAMA SONRASI YANGIN

Bulgurlu Mahallesi Ata Sokak'ta bulunan 9 katlı bir binanın 6. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

1 YARALI

Olayda yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen bir vatandaş ile üzerine cam kırıkları düşen kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Patlama nedeniyle dairenin camları ile çevredeki araçlarda hasar meydana geldi.

İGDAŞ personeli doğal gazı keserken, polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.