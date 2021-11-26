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İstanbul trafiğinde son durum! Megakentte artık bir yerden bir yere gitmek imkansız

İstanbul trafiğinde son durum! Megakentte artık bir yerden bir yere gitmek imkansız
26.11.2021 09:23
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İstanbul trafik durumu megakentte yaşayan herkesin sürekli olarak yakından takip ettiği bir durum. Haftanın son iş gününün sabahında da trafik sürücüleri ve toplu ulaşım olarak otobüsleri kullananları çileden çıkartacak durumda. İşte İstanbul trafiğinde son durum Megakent İstanbul yeni güne nasıl başlıyor? Trafikte yoğunluk ne durumda? Son durumu canlı yayında A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

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İstanbul'da haftanın son iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Özellikle katılım yollarında yoğunluğun fazlalaştığı ve araçların çoğu zaman ilerlemekte zorlandığı gözlemlendi.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM otoyolunda trafik yoğunluğu görülüyor. TEM otoyolu Sancaktepe ve Sultanbeyli mevkisinde, D-100 kara yolunda ise Kartal ile Tuzla arasındaki bölgelerde yoğunluk oluştu.

D-100 kara yolu Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları arasında, TEM Otoyolu Samandıra Kavşağı ile Çamlıca Gişeler arasında da araçlar ilerlemekte zorlandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa yönünde yoğunluk oluştu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde oluşan yoğunluk TEM Ataşehir ayrımına kadar uzandı. Kavacık bağlantısındaki yoğunluk, Beykoz'un ara sokaklarına kadar araç kuyrukları oluşmasına neden oldu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Şirinevler, Merter, Cevizlibağ mevkilerinde, Avcılar'da Ambarlı-Gümüşpala mevkileri arasında trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Hadımköy ve Haramidere'den TEM'e bağlantı yollarında trafikte zaman zaman aksamalar yaşanırken, Ankara istikametinde Bahçeşehir-Firuzköy arasında trafik durma noktasına geldi.

Bazı metrobüs, otobüs duraklarında yolcu yoğunluğu gözlendi. Yenibosna Metrobüs Durağı'nda uzun yolcu ve metrobüs kuyrukları oluştu.

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