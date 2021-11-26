İstanbul trafiğinde son durum! Megakentte artık bir yerden bir yere gitmek imkansız

İstanbul'da haftanın son iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Özellikle katılım yollarında yoğunluğun fazlalaştığı ve araçların çoğu zaman ilerlemekte zorlandığı gözlemlendi.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM otoyolunda trafik yoğunluğu görülüyor. TEM otoyolu Sancaktepe ve Sultanbeyli mevkisinde, D-100 kara yolunda ise Kartal ile Tuzla arasındaki bölgelerde yoğunluk oluştu.

D-100 kara yolu Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları arasında, TEM Otoyolu Samandıra Kavşağı ile Çamlıca Gişeler arasında da araçlar ilerlemekte zorlandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa yönünde yoğunluk oluştu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde oluşan yoğunluk TEM Ataşehir ayrımına kadar uzandı. Kavacık bağlantısındaki yoğunluk, Beykoz'un ara sokaklarına kadar araç kuyrukları oluşmasına neden oldu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Şirinevler, Merter, Cevizlibağ mevkilerinde, Avcılar'da Ambarlı-Gümüşpala mevkileri arasında trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Hadımköy ve Haramidere'den TEM'e bağlantı yollarında trafikte zaman zaman aksamalar yaşanırken, Ankara istikametinde Bahçeşehir-Firuzköy arasında trafik durma noktasına geldi.

Bazı metrobüs, otobüs duraklarında yolcu yoğunluğu gözlendi. Yenibosna Metrobüs Durağı'nda uzun yolcu ve metrobüs kuyrukları oluştu.