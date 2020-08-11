İstanbul Sultangazi'de İETT otobüsü ortadan ayrıldı: Facianın eşiğinden dönüldü

11.08.2020 11:43

Son dakika haberine göre, İstanbul Sultangazi'de körük kısmında arıza oluşan İETT otobüsü, metrelerce sürüklendi. Kaldırım çalışmasının yapıldığı alanda bulunan parke taşlarına çarparak duran otobüste şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.