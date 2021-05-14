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İstanbul Şişli'deki Esentepe Mahallesi'nde 6 katlı binada çökme tehlikesi

İstanbul Şişli'deki Esentepe Mahallesi'nde 6 katlı binada çökme tehlikesi
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İstanbul Şişli'deki Esentepe Mahallesi Kardeşler Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir bina, çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı. Olay yerine gelen ekipler binada inceleme yapıyor.


Esentepe Mahallesi Kardeşler Sokağı'ndaki 6 katlı binada oturan apartman sakinleri, binadan ses gelmesi üzerine yetkililere haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak sokağa şerit çekti. Çökme tehlikesi bulunan 6 katlı binanın yanı sıra çevresindeki binalarda oturanlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Öte yandan vatandaşların binadaki eşyalarını almasına sırayla izin verildiği öğrenildi.

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