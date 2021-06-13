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İstanbul Şişli'de otopark mafyasının çatışması kızını parka götüren babanın ölümüne neden olmuştu! Görüntüler ortaya çıktı!

İstanbul Şişli'de otopark mafyasının çatışması kızını parka götüren babanın ölümüne neden olmuştu! Görüntüler ortaya çıktı!
13.06.2021 16:54
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İstanbul Şişli’de şehir magandası iki grubun çatışması sırasında kızını parka götüren baba hayatını kaybetmişti. Ölümle sonuçlanan çatışmaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde eli silahlı kişilerin rast gele ateş açtığı ve mahalledeki bir kişinin vurulduğu görülüyor.


Şişli'de çocuğunu parka götürmek için sokağa çıkan babanın hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.


Şişli İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak'ta cuma günü akşam saatlerinde alacak verecek mesele yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ortalık savaş alanına dönmüştü.

2 kişinin yaralandığı kavgada, çocuğunu parka götürmek için sokağa çıkan baba Okan Karaten hayatını kaybetmişti.

Bugün kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde silahlı şahısların rastgele ateş ettiği görülürken, çevrede bulunanların rahat tavırları ise dikkat çekiyor.

Mahallede vatandaşların dışarı çıktığı ve ambulansın geldiği de anlar da görüntülere yansıyor.

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