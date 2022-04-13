RAMAZAN İMSAKİYE
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İstanbul Silivri'de Jandarma’dan kaçak hayvan operasyonu! Beyaz kaplan ile Rhesus cinsi maymun ele geçirildi

İstanbul Silivri'de Jandarma’dan kaçak hayvan operasyonu! Beyaz kaplan ile Rhesus cinsi maymun ele geçirildi
13.04.2022 10:50

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Jandarma ekipleri yasadışı yollarla Türkiye’ye getirttiği hayvanları evinde besleyen yabancı uyruklu 1 şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı. Şahsın Silivri’de bulunan çiftliğinde yapılan aramalarda; kafes içerisinde 1 adet 4 aylık beyaz kaplan ile 1 adet 8 aylık Rhesus cinsi maymun (Hint Şebeği) ele geçirildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri; yabancı uyruklu bir şahsın Silivri Ortaköy Mahallesinde bulunan çiftliğinde yırtıcı hayvan beslediği ihbarını aldı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu çiftlikte arama yaptı.

Aramalarda; kafes içerisine konulmuş anavatanları Hindistan olan 1 adet 4 aylık beyaz kaplan ile 1 adet 8 aylık Rhesus cinsi maymun (Hint Şebeği) bulundu.

Hayvanların yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye sokulduğu belirlendi. Yavrular, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğü yetkilerine teslim edilirken, yabancı uyruklu çiftlik sahibi hakkında, 5607 sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı.

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