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İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı sanal bahis operasyonu! şebeke üyesi 12 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı sanal bahis operasyonu! şebeke üyesi 12 şüpheli yakalandı
22.02.2022 09:28

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Son dakika haberi... İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı sanal bahis operasyonunda, internet üzerinden oynanan bahislerin paralarını banka ATM’lerinden ‘QR Kod’ uygulaması üzerinden çekerek haksız kazanç elde eden şebeke üyesi 12 şüpheli yakalandı.

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İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 12 kişi gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara, Burdur, Çanakkale ve Gümüşhane'de yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 12'si yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 4 zanlıdan birinin farklı soruşturmadan tutuklu bulunduğu, 2'sinin ise yurt dışında olduğu bildirildi. Firari 1 kişinin ise yakalanmasına çalışıyor.

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