İstanbul Maltepe'de yakılarak katledilen Aylin Sözer'in öğrencilerine yaptığı konuşma ortaya çıktı!

İstanbul Maltepe'de özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer, boğazı kesilerek ve yakılarak katledilmiş halde bulundu. Sözer'i öldürdükten sonra cesedini yakan cani gözaltına alındı. Türkiye kan donduran cinayete karşı ses yükseltirken Sözer'in mezun ettiği öğrencilerine yaptığı konuşma ortaya çıktı. Görüntülerde 'Aylin Hoca'nın öğrencilerine "Ben bu mesleği ne kadar büyük aşkla yapıyorsam eminim siz de aynı aşkla yapacaksınız" dediği ve öğütler verdiği görüldü.