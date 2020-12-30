Haberler Video Haber Videoları İstanbul Maltepe'de yakılarak katledilen Aylin Sözer'in öğrencilerine yaptığı konuşma ortaya çıktı!

İstanbul Maltepe'de yakılarak katledilen Aylin Sözer'in öğrencilerine yaptığı konuşma ortaya çıktı!

İstanbul Maltepe'de yakılarak katledilen Aylin Sözer'in öğrencilerine yaptığı konuşma ortaya çıktı!
30.12.2020 00:31
Ana Sayfa 02:51
Zonguldak'ta tepki çeken...
Ana Sayfa 14:05
İngiltere ile Türkiye arasında...
Ana Sayfa 01:08
Hırvatistan’da çok şiddetli...
Ana Sayfa 01:47
Öğretim görevlisi Aylin...
Ana Sayfa 03:03
İstanbul'da vahşet!...
Ana Sayfa 00:37
Ankara'da dev DEAŞ operasyonu
Ana Sayfa 01:41
AYM'den flaş Osman Kavala...
Ana Sayfa 01:33
SBK Holding Sezgin Baran...
Ana Sayfa 01:34
Gelecek Partisi'nde istifa...
Ana Sayfa 00:56
MTV ve emlak vergisinde yeni...
Ana Sayfa 01:03
Foreign Policy'den itiraf gibi...
Ana Sayfa 00:41
Eşkıya'nın Emine'sinin eşi...

İstanbul Maltepe'de özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer, boğazı kesilerek ve yakılarak katledilmiş halde bulundu. Sözer'i öldürdükten sonra cesedini yakan cani gözaltına alındı. Türkiye kan donduran cinayete karşı ses yükseltirken Sözer'in mezun ettiği öğrencilerine yaptığı konuşma ortaya çıktı. Görüntülerde 'Aylin Hoca'nın öğrencilerine "Ben bu mesleği ne kadar büyük aşkla yapıyorsam eminim siz de aynı aşkla yapacaksınız" dediği ve öğütler verdiği görüldü.


İstanbul Maltepe'de özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer, boğazı kesilerek ve yakılarak katledilmiş halde bulundu. Sözer'i öldürdükten sonra cesedini yakan cani gözaltına alındı. Türkiye kan donduran cinayete karşı ses yükseltirken Sözer'in mezun ettiği öğrencilerine yaptığı konuşma ortaya çıktı. Görüntülerde 'Aylin Hoca'nın öğrencilerine "Ben bu mesleği ne kadar büyük aşkla yapıyorsam eminim siz de aynı aşkla yapacaksınız" dediği ve öğütler verdiği görüldü.
Haber Videoları