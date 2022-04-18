İstanbul Maltepe'de rujlu intikam! Takıntılı sevgili ablasıyla birlikte dehşeti yaşattı! Küfürler, tehditler...

İddiaya göre, 47 yaşındaki H.Ç., bir süre arkadaşlık ettiği 33 yaşındaki Selin B. ile olan iletişimini sonlandırdı. Bunun üzerine H.Ç.'yi takıntı haline getiren kadın, kendince intikam almak için akıl almaz bir yola başvurdu.

Takıntılı kadının ablası Serpil B., H.Ç.'ye yönelik 'Namım olsun seninle uğraşacağım, karı kılıklı, kardeşimi üzdün ben de seni üzeceğim' şeklinde hakaret ve tehdit içeren mesajlar atarken, bununla da yetinmeyerek kardeşiyle birlikte bir plan yaptı.

İddiaya göre 2 kadın 14 Mart 2022 günü H.Ç.'nin Maltepe'deki evinin önüne pusu kurarak park halindeki aracını mahvetti. Ellerindeki rujla lüks aracın ön camına küfürler yazan 2 kadın, ardından da ruju aracın sileceğine sıkıştırdı.

Ardından arabanın üst kısmını çizerek tehdit içerikli sözler yazan Selin B., plakayı da sökerek ablasıyla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra aracının yanına giden H.Ç. ise yaşadığı şokla soluğu savcılıkta aldı. Talihsiz adam, iddiaya göre arabasını bu hale getiren abla kardeşten şikayetçi oldu.

Savcılığa ilettiği suç duyurusunda H.Ç., 15 Mart 2022 günü aracının yanına gittiğinde karşılaştığı manzarayı anlatarak "Daha önceden tanıdığım Selin B. ve Serpil B. ile aramda husumet var.

İkisi de daha önceden bana tehdit ve hakaret içeren mesajlar atmıştı. Aracıma bu 2 kişinin zarar verdiğini düşünüyorum. Toplamda 35 bin lira zararım oldu ve arabamı satmak zorunda kaldım" dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlattı.