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İstanbul Maltepe'de çekiçli katliam! Altından kıskançlık krizi çıktı

İstanbul Maltepe'de çekiçli katliam! Altından kıskançlık krizi çıktı
17.10.2022 14:47

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İstanbul Maltepe’de Kamil Hakan Karabulut,  annesine bakıcılık yapan 39 yaşındaki Nursel Bircan’ı iddiaya göre aralarında çıkan arbede sırasında ayakkabılıktan aldığı çekiçle vurarak öldürdü. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Karabulut işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin olayı ikili arasında yaşanan kıskançlık krizi yüzünden gerçekleştirdiği öne sürüldü.

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Olay dün saat 11.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde bir sitede bulunan 10 katlı binanın birinci katında meydana geldi.

İddiaya göre, bir çocuk annesi Nursel Bircan(39), Kamil Hakan Karabulut (56)'un, 84 yaşındaki Demans hastası annesine evde bakıcılık yapıyordu.

Sabah saatlerinde Karabulut ile Bircan bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Kamil Hakan Karabulut, Nursel Bircan'nın çocuğunun gözleri önünde kafasına çekiçle vurdu.

Sesleri duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.

Sağlık ekipleri Nursel Bircan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kamil Hakan Karabulut gözaltına alınırken, evde yapılan incelemelerin ardından Nursel Bircan'ın cenazesi adli tıp kurumuna sevk edildi.

CİNAYET ALETLERİ ÇEKİÇ VE MEYVE BIÇAĞI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri yaptığı incelemelerde olayda kullandığı değerlendirilen çekiç ve meyve bıçağını da ele geçirdi.

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