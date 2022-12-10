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İstanbul Kadıköy'de kavga! İki grup birbirine girdi! Yaralılar var

İstanbul Kadıköy'de kavga! İki grup birbirine girdi! Yaralılar var
10.12.2022 06:38 - Son Güncelleme: 10.12.2022 06:53

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İstanbul Kadıköy'de iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Yaşanan olay sonucunda 2 kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı.

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Kadıköy'de iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Caferağa Mahallesi Muvakkıthane caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kafeye oturmaya gelen iki grup arasında tartışma çıktı.

TEKME TOKAT BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Tartışmanın büyümesi üzerine, dışarıya çıkan gruplar birbirlerine tekme tokat saldırdı.

Yaşanan kavga sonucunda 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı. Yaralanan 2 kişi ise ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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