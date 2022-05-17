İstanbul Kadıköy'de değnekçiye suçüstü! Sivil polisler enseledi...

İstanbul Kadıköy’de değnekçilik yapan bir şahıs polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Kadıköy'de ekipler müşteri gibi davranarak, değnekçinin gösterdiği yere araçlarını park etti. Araçtan inen sivil trafik ekipleri, V.K. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.