İstanbul için çalışanlar var! İBB'nin yapmaktan vazgeçtiği Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı bakanlık tamamladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun önceki gün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yapmaktan vazgeçtiği için devralınan Başakşehir- Kayaşehir metro hattını kısa sürede tamamlandıklarını vurgulayarak, hattın vatandaşların hizmetine açılmasına sayılı günler kaldığını duyurdu.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamasının ardından gözler İstanbulluların Çam ve Sakura Şehir Hastanesi başta olmak üzere birçok önemli noktaya ulaşımını ve erişimini kolaylaştıracak olan 6.2 kilometre uzunluğundaki Başakşehir-Kayaşehir metrosuna çevrildi.

70 BİN YOLCUYA HİZMET VERECEK

Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro hattında Onurkent, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Başakşehir Metrokent istasyonları olmak üzere toplam 4 istasyon bulunduğunu belirtti. Tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar ile saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet vereceğini açıkladı.

ENTEGRE OLUNACAK HATLAR

Metrokent İstasyonunda Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy hattı ile entegre olacak.

Kayaşehir İstasyonunda Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattı ile entegre olacak. Bu entegrasyonla bölgenin havalimanına metro ile ulaşımı da sağlanacak.

Kayaşehir – Mahmutbey arası seyahat süresi 20 dakika olacak.

Metrokent – Özgürlük Meydanı (Bakırköy) arası seyahat süresi 29 dakika olacak.

Metrokent – İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 24 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi – Bakırköy (Kirazlı) arası seyahat süresi 23 dakika olacak.

YÜZDE 5'LERDEN YÜZDE 100'LERE

Bakan Adil Karaismailoğlu hattın ilerleme durumu ve özellikleri ise şu şekilde anlattı:

Proje bakanlıkça devralındığında fiziki ilerleme yüzde 5 seviyesindeydi. İBB'nini Bakanlığa devrinden sonra 24 ay içerisinde hat tren sürüşüne hazır hale getirilerek test sürüşlerine başlanıldı. İBB'den devralındığında, yüzde 11 seviyesinde olan istasyon betonarme işleri bakanlık tarafından yüzde 100 seviyesine, başlanmamış olan ince işler ise yüzde 100 seviyesine, başlanmamış olan ray işleri de yüzde 100 seviyesine getirildi.

Yüzde 1 seviyesinde devralınan 10 bin 250 metre tünel kazısı da bakanlık tarafından yüzde 100 seviyesine, yüzde 2,16 ilerleme ile devralınan 5 bin 662 metrelik NATM tünel kesimlerinde yüzde 100 ilerleme seviyesine ulaşıldı.

Başlanmamış olan 3 bin 298 metrelik TBM tüneli kesimi ise 2 adet TBM (Tünel Açma Makinası) ile günde ortalama 25 metre ilerleme hızıyla bakanlık tarafından tamamlandı.

Devralındığında yüzde 26 seviyesinde olan viyadük imalatları da bakanlık tarafından tamamlandı.

Hattın işletmeye alınması ile kent merkezi ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında hızlı, ekonomik ve güvenli bir ulaşım ve diğer toplu taşıma modları ile entegrasyon sağlanacak.

RAYLI SİSTEM AĞI 356 KİLOMETRE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından alınan bilgilerde ayrıca İstanbul'da yapımı tamamlanıp hizmete sunulan metro hattı uzunluğunun 2 Ekim de açılan 'Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı' ve 22 Ocak'ta açılan Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu ile 121,4 kilometreye ulaştı.

Başakşehir-Kayaşehir Metro Projesiyle beraber toplam uzunluğu 61,9 kilometre olan Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı Metro hattı, Gayrettepe-Kâğıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattı, (Kağıthane-Gayrettepe Kesimi), Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Altunizade – Çamlıca Camii – Bosna Bulvarı Metro Hattı, Kazlıçeşme – Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metrosu olmak üzere toplam 6 hatta ise çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

YÜZDE 50'DEN FAZLASI BAKANLIK TARAFINDAN YAPILIYOR

İstanbul'un şu andaki raylı sistem ağının 293,5 kilometre olduğu belirtilirken yapımı devam eden projelerin de bitmesiyle metro ağının 356 kilometreye yükseleceği ifade edildi. Yapılan çalışmalarla İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin yapması gereken metro hatlarından çekilmesi sonrası İstanbul'da raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlası Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbulluların hizmetine sunuldu.

İMAMOĞLU YOLLARINI YAPMAMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Türkiye'nin 3. büyük ve İstanbul'un en büyük hastanesi olarak inşa edilen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmayacağını açıklamıştı.

İBB: BÜTÇEMİZ YOK YAPAMAYIZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Murat Kalkanlı'nın 11 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Valiliği'ne gönderdiği yazıda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarıyla ilgili çalışma yapamayacağı belirtilerek, "Kurumumuzun içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve 2020 bütçemiz dikkate alındığında söz konusu talebin tarafımızca yerine getirilmesi mümkün görülmemektedir." denildi.

BAKANLIK HASTANE YOLLARINI YAPTI

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yolları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılmıştı.