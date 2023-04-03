RAMAZAN İMSAKİYE
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İstanbul Havalimanı'nda zehir tacirlerine geçit yok: 42 kilogram uyuşturucu ile yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda zehir tacirlerine geçit yok: 42 kilogram uyuşturucu ile yakalandı
03.04.2023 12:47

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İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin havalimanının kargo biriminde gerçekleştirdiği kontrollerde yurt dışından gelen bir gönderi incelemeye alındı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin havalimanının kargo biriminde gerçekleştirdiği kontrollerde yurt dışından gelen bir gönderi incelemeye alındı.

KONTROLLERE NARKOTİK DEDEKTÖR KÖPEKLERLE DESTEK

Sao Paolo'dan geldiği ve İstanbul üzerinden transit olarak yeniden yurt dışına gideceği belirlenen tahta kutu içerisindeki hamur karma makinesi şüpheli olarak değerlendirildi ve narkotik dedektör köpeklerle kontrole tabi tutuldu.

42 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDAKİ UYUŞTURUCUYA EL KONULDU

Kontrolde hamur karma makinesinin altına gizlenmiş toplam 42 kilogram ağırlığındaki paketlerde bulunan maddenin kokain olduğu anlaşıldı. Uyuşturucuya el konulurken, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

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