İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Ganalı yolcunun midesinden 1 milyonluk uyuşturucu çıktı! | VİDEO

Son dakika haberi... Midesinden 1 milyonluk zehir çıktı.İstanbul Havalimanı'nda, Afrika ülkesi Benin'den aktarmalı olarak Madrid'e uçuşu olan Ganalı bir yolcunun midesinden 93 kapsül metamfetamin çıktı. Ele geçirilen metamfetaminin piyasa değerinin 1 milyon lira olduğu öğrenildi.