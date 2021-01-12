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İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Ganalı yolcunun midesinden 1 milyonluk uyuşturucu çıktı! | VİDEO

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Ganalı yolcunun midesinden 1 milyonluk uyuşturucu çıktı! | VİDEO
12.01.2021 22:29
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Son dakika haberi... Midesinden 1 milyonluk zehir çıktı.İstanbul Havalimanı'nda, Afrika ülkesi Benin'den aktarmalı olarak Madrid'e uçuşu olan Ganalı bir yolcunun midesinden 93 kapsül metamfetamin çıktı. Ele geçirilen metamfetaminin piyasa değerinin 1 milyon lira olduğu öğrenildi.


Son dakika haberi... Midesinden 1 milyonluk zehir çıktı.İstanbul Havalimanı'nda, Afrika ülkesi Benin'den aktarmalı olarak Madrid'e uçuşu olan Ganalı bir yolcunun midesinden 93 kapsül metamfetamin çıktı. Ele geçirilen metamfetaminin piyasa değerinin 1 milyon lira olduğu öğrenildi.
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