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İstanbul Havalimanı'nda şok operasyon! Çocuk kitaplarına gizlenmiş uyuşturucu bulundu!

İstanbul Havalimanı'nda şok operasyon! Çocuk kitaplarına gizlenmiş uyuşturucu bulundu!
07.06.2021 13:26
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Son dakika haberleri... Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanında gerçekleştirilen operasyonlarda, çocuk kitaplarına gizlenmiş 4 kilo, sırt çantasına ve bagaj tabanına gizlenmiş 9 kilo uyuşturucuyu yurda sokmak isteyen 5 kurye yakalandı.


Son dakika haberleri... Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanında gerçekleştirilen operasyonlarda, çocuk kitaplarına gizlenmiş 4 kilo, sırt çantasına ve bagaj tabanına gizlenmiş 9 kilo uyuşturucuyu yurda sokmak isteyen 5 kurye yakalandı.
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