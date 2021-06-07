İstanbul Havalimanı'nda şok operasyon! Çocuk kitaplarına gizlenmiş uyuşturucu bulundu!

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanında gerçekleştirilen operasyonlarda, çocuk kitaplarına gizlenmiş 4 kilo, sırt çantasına ve bagaj tabanına gizlenmiş 9 kilo uyuşturucuyu yurda sokmak isteyen 5 kurye yakalandı.
Son dakika haberleri... Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanında gerçekleştirilen operasyonlarda, çocuk kitaplarına gizlenmiş 4 kilo, sırt çantasına ve bagaj tabanına gizlenmiş 9 kilo uyuşturucuyu yurda sokmak isteyen 5 kurye yakalandı.