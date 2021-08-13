İstanbul Haramidere'de çevre felaketi! Vatandaş camlarını bile açamıyor

İstanbul Esenyurt’tan geçen Haramidere’deki ıslah çalışmaları bir türlü tamamlanamadı. Vatandaş kirlilik ve koku nedeniyle pencerelerini açamaz hale geldi. A Haber, çevre felaketini yerinde görüntüledi.
İstanbul Esenyurt, kirli su ve kötü kokunun merkezi olmaya devam ediyor. Çevrede oturan vatandaşlar camlarını açamıyorlar. İnsan sağlığını tehdit etmekle kalmayan durum, aynı zamanda çevreye de büyük zarar veriyor. Kirli akan suyun rengi durmadan değişiyor. Su kimi zaman siyah, kimi zaman kahverengi, kimi zaman yeşil akıyor. Yaklaşık 3 aydır eleştiri konusu olan durum henüz çözülebilmiş değil. Derenin içerisinde bidon, halı, battaniye hatta valiz bile var.