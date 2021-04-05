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İstanbul genelinde sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul genelinde sağanak yağış etkili oluyor
05.04.2021 04:55
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yağış uyarısı sonrası gece saatlerinde il genelinde yağmur etkili olmaya başladı. Kentte gecenin ilk saatlerinde başlayan yağmur ufak çaplı su birikintilerine neden oldu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul genelinde sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Kent genelinde gecenin ilk saatlerinde başlayan sağanak yağış, şiddetini ilerleyen saatlerde arttırdı.

Ufak çaplı su birikintilerine de neden olan yağış, Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi'nden görüntülendi.
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