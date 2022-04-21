RAMAZAN İMSAKİYE
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da patlama! Polis inceleme başlattı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da patlama! Polis inceleme başlattı
21.04.2022 09:30

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Son dakika haberine göre İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan bir binada patlama meydana geldi. TÜGVA'nın bulunduğu binanın yanında yaşanan patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, binanın camları kırıldı.

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