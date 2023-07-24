İstanbul Fatih'te şüpheli çanta alarmı! Fünye ile patlatıldı

Son dakika haberleri... Fatih Vatan Caddesi'nde sahipsiz çanta fünye ile patlatıldı. Polisin incelemesi sonrası çantanın boş olduğu belirlendi.
Son dakika haberleri... Fatih Vatan Caddesi'nde sahipsiz çanta fünye ile patlatıldı. Polisin incelemesi sonrası çantanın boş olduğu belirlendi.
Fatih Vatan Caddesi'ne orta refüjdeki ağaçların altında bulunan sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi. Çanta fünye ile patlatıldı. Bu sırada Vatan Caddesi'nde geniş önlemler alındı.
Polisin incelemesi sonrası çantanın boş olduğu belirlendi.