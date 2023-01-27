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İstanbul Fatih'te İETT otobüsü yol kenarındaki ağaca çarptı

İstanbul Fatih'te İETT otobüsü yol kenarındaki ağaca çarptı
27.01.2023 17:00

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İstanbul Fatih'te seyir halindeki İETT otobüsünün yol kenarında bulunan ağaca çarptığı kazada yaralanan olmadı. Giyimkent-Eminönü hattında sefer yapan 34 TP 5548 plakalı İETT otobüsü, Millet Caddesi'nde yola doğru eğimli haldeki ağaca çarptı.Çarpmanın etkisiyle ağacın bir parçası koparak otobüsün üstüne düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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İstanbul Fatih'te seyir halindeki İETT otobüsünün yol kenarında bulunan ağaca çarptığı kazada yaralanan olmadı.

Giyimkent-Eminönü hattında sefer yapan 34 TP 5548 plakalı İETT otobüsü, Millet Caddesi'nde yola doğru eğimli haldeki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağacın bir parçası koparak otobüsün üstüne düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, otobüsün üzerinde kalan ağaç parçası vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kazaya tanık olan esnaf Hasan Çelik, otobüsün hızlı bir şekilde ilerlediğini belirterek, "20 kişi vardı aracın içinde herhangi bir sıkıntı olmadı. Birisi 'Hafiften omzum ağrıyor' dedi, ona da 'hastaneye gönderelim' dedik, istemedi. Otobüs tam köşeden vurdu. Ağaç yola doğru çıkıntılıydı." dedi.

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