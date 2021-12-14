Haberler Haber Videoları İstanbul Esenyurt'ta yangın felaketi! Bodrum katında çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta yangın felaketi! Bodrum katında çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta yangın felaketi! Bodrum katında çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti
14.12.2021 07:02

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 02:50
Yüzme havuzunda korku dolu...
Ana Sayfa 01:51
Ayhan Bilgen HDP'den istifa...
Ana Sayfa 01:03
Alparslan Büyük Selçuklu'dan...
Ana Sayfa 00:57
CHP’li İBB’nin İETT fiyaskosu!
Ana Sayfa 02:07
Teröristlere İBB’de iş veren...
Ana Sayfa 02:16
CHP’nin heykel belediyeciliği...
Ana Sayfa 04:11
Beşiktaş’ın yeni hocası belli...
Ana Sayfa 00:44
İstanbul'da metrobüs çilesi...
Ana Sayfa 01:42
Masterchef Burcu Burak Özçivit...
Ana Sayfa 02:02
Asgari ücret ne kadar oldu?
Ana Sayfa 01:50
Stokçuluğa karşı hazırlanan...
Ana Sayfa 01:16
Tunceli Valiliği paylaştı!...

İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde yangın felaketi yaşandı. 3 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti. Bodrum katında çıkan dumanları gören vatandaşlar yetkililere haber verdi. İşte facia haberin tüm detayları...

Haber Videoları

Esenyurt 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında Suriyeli 4 çocuk hayatını kaybetti. Yangından son anda kurtarılan anne ve bir çocuğu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

YANGIN GECE YARISI ÇIKTI
Yangın, saat 02.00 sıralarında Esenyurt, Üçevler Mahallesi 887. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında çıktı.


6 kişilik Suriyeli bir ailenin yaşadığı bodrum kattan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ilk belirlemelere göre elektrikli sobadan kaynaklı çıktığı düşünülen yangını söndürdü.




4 ÇOCUĞUN CENAZESİNE ULAŞILDI
İtfaiye ekipleri tarafından bodrum katta yapılan incelemede 4 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı. Polis ekipleri dairenin bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri de dairede inceleme yaptı.


Yapılan incelemenin ardından 4 çocuğun cenazesi ambulansla morga kaldırıldı.

ANNE VE ÇOCUĞU SON ANDA KURTARILDI
6 kişinin yaşadığı dairede yangın sırasında annenin bir çocuğunu da alarak kendisini güçlükle dışarıya attığı, diğer çocuklarını ise kurtaramadığı öğrenildi.





Yangında yaralanan anne ve bir çocuğu Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının kocasının ise cezaevinde olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yangın çıkan dairenin üst katında oturan Mustafa Demir ise "Çok duman vardı, kendimizi zor dışarı attık. Duman nedeniyle müdahale edemedik. 5 çocuk bir anne yaşıyordu dairede. Çocukların da en büyüğü 10 yaşındaydı" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA