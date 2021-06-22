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İstanbul Esenler’de eski eşiyle barışmak isteyen adam intihar girişiminde bulundu! İşte o anlar...

İstanbul Esenler’de eski eşiyle barışmak isteyen adam intihar girişiminde bulundu! İşte o anlar...
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Esenler’de eski eşiyle barışmak isteyen bir kişi başına silah dayayarak intihara kalkıştı. Genç adam, polis ekipleri tarafından ikna edildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Olay, saat 19.00'da Mimar Sinan Mahallesi 79. Sokak'ta yaşandı. Boşandığı eşiyle barışmak isteyen bir adam, eski eşinin evinin önüne geldi ve başına silah dayadı.

Eski eşiyle konuşmak isteyen adam, polis ekiplerinin yaklaşık bir buçuk saat süren ikna çalışmalarının ardından elindeki silahı bırakarak teslim oldu. İntihara teşebbüs eden adam polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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