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İstanbul Emniyet Müdürlüğü duyurdu! İl genelinde 582 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü duyurdu! İl genelinde 582 düzensiz göçmen yakalandı
04.05.2022 09:54

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Her yerde aranıyorlar!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, Fatih ve Eyüpsultan ilçeleri başta olmak üzere il genelinde 327’si Afganistan, 140’ı Pakistan, 24’ü Bangladeş, 21’i Suriye ve 70’i diğer ülkelerden gelen 582 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 582 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Beyoğlu, Fatih ve Eyüpsultan ilçeleri başta olmak üzere ilimiz genelinde 327'si Afganistan, 140'ı Pakistan, 24'ü Bangladeş, 21'i Suriye ve 70'i diğer ülkelerden olmak üzere toplam 582 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin yapılması için Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildiği kaydedildi.

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