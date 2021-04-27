RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları İstanbul Boğazı’ndan geçen ABD sahil güvenlik gemisi Karadeniz’e açıldı

İstanbul Boğazı’ndan geçen ABD sahil güvenlik gemisi Karadeniz’e açıldı

İstanbul Boğazı’ndan geçen ABD sahil güvenlik gemisi Karadeniz’e açıldı
27.04.2021 19:32
Ana Sayfa 01:33
ABD gemisi İstanbul...
Ana Sayfa 04:17
AK Parti Sözcüsü Ömer...
Ana Sayfa 01:04
Gönül Dağı 26. bölüm 2....
Ana Sayfa 14:41
Ömer Çelik’ten, Biden’ın...
Ana Sayfa 03:52
Mehmetçiğe Cinderes’te...
Ana Sayfa 00:30
Kuruluş Osman 56. bölüm 3....
Ana Sayfa 01:01
Tam kapanma öncesi Eminönü'nde...
Ana Sayfa 01:12
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 3...
Ana Sayfa 00:26
Garipoğlu ailesine şok! Tam 29...
Ana Sayfa 01:21
Yargıtay Cumhuriyet...
Ana Sayfa 06:33
Müge Anlı'da ağızları açık...
Ana Sayfa 02:09
Tam kapanma öncesi otogarda...

ABD Donanması’na ait 753 borda numaralı Sahil Güvenlik gemisi 'USS Hamilton', İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz’e doğru yol aldı.


'nden bugün saat 08.00'de 'na giriş yapan ABD Donanması'na ait, 753 borda numaralı 'USS Hamilton' adlı Sahil Güvenlik gemisi, saat 09.20 sıralarında Çanakkale Boğazı'ndan geçerek 'ne doğru ilerledi.

Akşam saatlerinde botu eşliğinde Boğaz'a giriş yapan , 'nı geçerek 'e doğru yol aldı.

Haber Videoları