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İstanbul Boğazı'nda yılbaşı partisi yapılan yata polis baskını!

İstanbul Boğazı'nda yılbaşı partisi yapılan yata polis baskını!
01.01.2021 00:31
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurt genelinde yılbaşı kutlamaları yasaklandı. Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından İstanbul Boğazı'nda yapılan denetimlerde yılbaşı eğlencesi yaptığı tespit edilen bir yata baskın düzenlendi. 14 kişiye ceza kesildi.


Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurt genelinde yılbaşı kutlamaları yasaklandı. Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından İstanbul Boğazı'nda yapılan denetimlerde yılbaşı eğlencesi yaptığı tespit edilen bir yata baskın düzenlendi. 14 kişiye ceza kesildi.
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