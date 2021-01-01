İstanbul Boğazı'nda yılbaşı partisi yapılan yata polis baskını!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurt genelinde yılbaşı kutlamaları yasaklandı. Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından İstanbul Boğazı'nda yapılan denetimlerde yılbaşı eğlencesi yaptığı tespit edilen bir yata baskın düzenlendi. 14 kişiye ceza kesildi.