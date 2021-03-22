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İstanbul Boğazı'nda hareketli anlar! Tam 1,5 saat sürdü

İstanbul Boğazı'nda hareketli anlar! Tam 1,5 saat sürdü
22.03.2021 15:31
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Bugün öğle saatlerinde İspanya'ya ait "Cristobal Colon" isimli savaş gemisi Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaparak Marmara Denizi'ne açıldı. Geçiş işlemi yaklaşık 1,5 saat sürerken, geminin güvertesinde askerlerin olduğu görüldü.


İspanya savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Savaş gemisinin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti. İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait hava savunma fırkateyni F105 Borda numaralı 'Cristobal Colon' isimli savaş gemisi geçtiğimiz günlerde Türk Boğazlarını kullanarak Karadeniz'e geçmişti. Gemi bugün saat 12.00 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Savaş gemisinin boğaz geçişine sahil güvenlik botu da eşlik ederken geminin güvertesinde askerlerin olduğu görüldü. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizi'ne açıldı.
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