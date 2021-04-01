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İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü: Geminin kıyıya 1 metre kala durabildi! Panik anları kamerada

İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü: Geminin kıyıya 1 metre kala durabildi! Panik anları kamerada
01.04.2021 13:46
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Son dakika haberi... İstanbul Boğazı'ndan makine arızası yapıp sürüklenen gemi kıyıya 1 metre kala durabildi. Kıyı Emniyeti römorkörleri tarafından kurtarılan gemi Ahırkapı açıklarına demirledi. Geminin sürüklenmesi ve kıyıya çok yakın bir noktada durması vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.


Panama bayraklı 'River Elbe' adlı kuru yük gemisi Rusya'dan yükünü aldıktan sonra İngiltere'ye gitmek için İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Saat 10.45 sıralarında Yeniköy açıklarına gelen 90 metre uzunluğundaki gemi makine arızası yaparak sürüklenmeye başladı.


Kuru yük gemisi kıyıya 1 metre kala durabildi. Geminin sürüklenmesi ve kıyıya çok yakın bir noktada durması vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.


Geminin kaptanı hemen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinden yardım talep etti. Kıyı emniyeti kurtarma 8 ve acil müdahale botu sürüklenen gemiye yönlendirildi. Kurtarma römorkörü gemiyi bulunduğu yerden kurtardı.


Kılavuz kaptan nezaretinde gemi Ahırkapı açıklarına götürüldü. Geminin sürüklendiğini gören Mehmet Aykaş, "Arkadaşlar ile sahilde oturuyorduk. Gemi kıyıya doğru gelmeye başladı.


Gemi Allah'tan 1 metre kala durdu. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Gemideki arkadaşlara geçmiş olsun" dedi.

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